В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки

ЛОНДОН, 27 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, говорится в совместном заявлении партий.

Глава лейбористской партии Джереми Корбин во вторник провел встречу с представителями Шотландской национальной партии, либерально-демократической, "зеленой" и независимой группой Change UK.

Участники договорились, что совместными усилиями будут пытаться предотвратить Brexit без сделки, включая применение таких мер, как вотум недоверия правительству правящей консервативной партии.

"Участники договорились о необходимости действовать сообща, чтобы найти практические шаги по недопущению выхода без сделки, включая возможность принятия законов или объявления вотума недоверия", - говорится в документе.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.