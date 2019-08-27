На Ярославском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение на Ярославском шоссе в Москве восстановлено после ДТП, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Ранее ЦОДД сообщал о ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе с участием трех автомобилей, включая грузовик. Движение в сторону Ярославского шоссе было организовано по двум левым полосам.