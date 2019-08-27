Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:15Z
https://ria.ru/20190827/1557955593.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2b7cbc8296a19bdbd5c8d852c7aa7dac.jpg
РИА Новости

На Ярославском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП

16:15 27.08.2019
475
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение на Ярославском шоссе в Москве восстановлено после ДТП, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее ЦОДД сообщал о ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе с участием трех автомобилей, включая грузовик. Движение в сторону Ярославского шоссе было организовано по двум левым полосам.
"ДТП разобрано. Движение восстановлено", -говорится в сообщении.
100010
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
Невестка умершей у больницы пенсионерки рассказала о случившемся
РИА
Новости
Инспектор дорожно-патрульной службы
Движение в сторону Ярославского шоссе в Москве ограничено из-за ДТП
Врач
Больницы Свердловской области проверяют после увольнения хирургов
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения Сириус
На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"
Лента
новостей
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Экс-глава МИД Латвии призвал помочь России в расследовании дела карателей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье проверяют информацию о смерти ребенка в доме-интернате
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
"Ростех" представил на МАКС-2019 новейший вертолетный беспилотник
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"
Полиция
На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
США перебросили в Британию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Инспектор ГИБДД
В МВД рассказали подробности ДТП на мосту в Нижнем Новгороде
Посетители на ярмарке вакансий
В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния