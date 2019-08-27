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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани к 1 сентября откроются семь новых школ

16:15 27.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольный рюкзак
Школьный рюкзак
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Школьный рюкзак. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Семь новых школ на более 6 тысяч учеников откроются в Краснодарском крае к 1 сентября текущего года, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что вопрос строительства школ для региона является приоритетным в связи с активным ростом населения - ежегодно в край переезжают десятки тысяч семей с детьми.
"В первый день учебного года в крае откроется семь новых школ – это 6175 новых учебных мест. Самые большие школы – на 1550 мест – откроем в наиболее населенных микрорайонах Краснодара – Восточно-Кругликовском и Московском. Кроме того, новые корпуса на 400 мест заработают в 23-й гимназии и в поселке Пригородном краевой столицы. В Славянске-на-Кубани ребят примет школа на 825 мест, в Динском раойне – на 1100 мест. Не самая большая, на 350 мест, но, наверное, самая долгожданная школа откроется в Приморско-Ахтарске", - сказал губернатор.
Школа
26 августа, 14:28РИА Новости
МЧС проверило почти все образовательные учреждения перед 1 сентября
Он пояснил, что образовательному учреждению в Приморско-Ахтарске в 2012 году исполнилось 100 лет, и с этого же года здание признано аварийным. Его снесли, но возвели новую школу не по типовому проекту, а полностью сохранили исторический архитектурный облик здания. "При этом "начинка" отвечает всем современным стандартам. Конечно, все школы, которые мы открываем, – комфортные, удачно спроектированные, оснащенные новым и современным оборудованием. За последние 4 года в крае построено 26 новых школ", - добавил Кондратьев.
По словам главы края, сегодня руководство региона задействует все ресурсы, чтобы все дети занимались в первую смену: выкупает готовые школы у застройщиков, участвует в федеральных программах, с этого года строит школы в рамках нацпроектов.
Ранее глава края сообщал РИА Новости, что прирост населения Краснодарского края только в 2018 году составил почти 180 тысяч человек, более 60 тысяч из них – переехали в Краснодарский край из других регионов. Сейчас на Кубани проживают 5,6 миллиона человек.
Школьные рюкзаки
3 июля, 16:15Тамбовская область
Новую трехэтажную школу в Мичуринске откроют 1 сентября
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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