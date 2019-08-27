На Кубани к 1 сентября откроются семь новых школ

КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Семь новых школ на более 6 тысяч учеников откроются в Краснодарском крае к 1 сентября текущего года, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что вопрос строительства школ для региона является приоритетным в связи с активным ростом населения - ежегодно в край переезжают десятки тысяч семей с детьми.

"В первый день учебного года в крае откроется семь новых школ – это 6175 новых учебных мест. Самые большие школы – на 1550 мест – откроем в наиболее населенных микрорайонах Краснодара – Восточно-Кругликовском и Московском. Кроме того, новые корпуса на 400 мест заработают в 23-й гимназии и в поселке Пригородном краевой столицы. В Славянске-на-Кубани ребят примет школа на 825 мест, в Динском раойне – на 1100 мест. Не самая большая, на 350 мест, но, наверное, самая долгожданная школа откроется в Приморско-Ахтарске", - сказал губернатор.

Он пояснил, что образовательному учреждению в Приморско-Ахтарске в 2012 году исполнилось 100 лет, и с этого же года здание признано аварийным. Его снесли, но возвели новую школу не по типовому проекту, а полностью сохранили исторический архитектурный облик здания. "При этом "начинка" отвечает всем современным стандартам. Конечно, все школы, которые мы открываем, – комфортные, удачно спроектированные, оснащенные новым и современным оборудованием. За последние 4 года в крае построено 26 новых школ", - добавил Кондратьев.

По словам главы края, сегодня руководство региона задействует все ресурсы, чтобы все дети занимались в первую смену: выкупает готовые школы у застройщиков, участвует в федеральных программах, с этого года строит школы в рамках нацпроектов.