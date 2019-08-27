Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:08Z
https://ria.ru/20190827/1557955133.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155794/79/1557947951_0:0:2316:1302_1036x0_80_0_0_e157234c4c787fc07c8fb617218b73fc.jpg
РИА Новости

Путин сообщил Эрдогану о новой поставке ЗРК С-400 в Турцию

16:08 27.08.2019
525
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что еще одна поставка российских комплексов С-400 по контракту с Анкарой прошла во вторник.
"Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра", - сказал он, обращаясь к сопровождавшему его президенту Турции.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 16:03РИА Новости
Турецких специалистов начнут обучать управлению С-400 в сентябре
Ранее Минобороны Турции сообщило, что начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30РИА Новости
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
1000007
Обсудить 0
Авиасалон МАКС-2019Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»Авиасалон МАКСВладимир ПутинМосковская областьРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи перед посещением Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин предложил Эрдогану обсудить чувствительные региональные темы
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин угостил Эрдогана российским мороженым
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения Сириус
На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
"Ростех" представил на МАКС-2019 новейший вертолетный беспилотник
Лента
новостей
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Международная космическая станция
Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
США перебросили в Британию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit
Вертолет Ансат на выставке в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Турция заинтересовалась вертолетом "Ансат"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган посмотрели авиашоу на МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Средний БЛА малой дальности Корсар
Российский беспилотник "Корсар" готовят к поставкам на экспорт
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция выступили за территориальную целостность Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния