Путин сообщил Эрдогану о новой поставке ЗРК С-400 в Турцию

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что еще одна поставка российских комплексов С-400 по контракту с Анкарой прошла во вторник.

"Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра", - сказал он, обращаясь к сопровождавшему его президенту Турции.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.