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РИА Новости
Туризм

В Египте за три года подготовят 27 тысяч инструкторов-подводников

16:21 27.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре "Пятый Элемент"
Аквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре Пятый Элемент
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАИР, 27 авг - РИА Новости. Палата дайвинга и морских развлечений Египта приступила к реализации плана по подготовке на протяжении трех ближайших лет 27 тысяч инструкторов-подводников, которые будут заняты в туристическом секторе, пишет египетская газета "Дот Маср".
Сообщается, что новые кадры будут работать в основном на курортах провинций Красное море и Южный Синай. "Египетское побережье Красного моря постепенно возвращает свою популярность среди туристов, в особенности благодаря качеству организации морских и водных видов спорта и развлечений", - пишет издание.
Египетские власти намерены ежегодно в течение трех лет готовить по девять тысяч инструкторов подводного плавания. Проект уже реализуется, подготовка кадров идет с апреля, уточняет газета.
Эта мера стала частью масштабной стратегии Союза туристических палат Египта по подготовке квалифицированных кадров для туротрасли с целью повысить уровень обслуживания иностранных путешественников.
Египетские прибрежные районы Красного моря на юге Синайского полуострова и в провинции Красное море славятся своими подводными заповедниками. Десятки тысяч туристов специально прилетают в Египет, чтобы поплавать с аквалангом или с маской и увидеть богатую морскую фауну.
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