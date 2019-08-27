В Египте за три года подготовят 27 тысяч инструкторов-подводников

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КАИР, 27 авг - РИА Новости. Палата дайвинга и морских развлечений Египта приступила к реализации плана по подготовке на протяжении трех ближайших лет 27 тысяч инструкторов-подводников, которые будут заняты в туристическом секторе, пишет египетская газета "Дот Маср".

Сообщается, что новые кадры будут работать в основном на курортах провинций Красное море и Южный Синай. "Египетское побережье Красного моря постепенно возвращает свою популярность среди туристов, в особенности благодаря качеству организации морских и водных видов спорта и развлечений", - пишет издание.

Египетские власти намерены ежегодно в течение трех лет готовить по девять тысяч инструкторов подводного плавания. Проект уже реализуется, подготовка кадров идет с апреля, уточняет газета.

Эта мера стала частью масштабной стратегии Союза туристических палат Египта по подготовке квалифицированных кадров для туротрасли с целью повысить уровень обслуживания иностранных путешественников.