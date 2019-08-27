У берегов Камеруна при опрокидывании судна погибли три человека

Отмечается, что судно AUSTRHEIM, на борту которого было около 200 человек, опрокинулось в ночь с воскресенья на понедельник. Инцидент произошел из-за штормовой ситуации на воде близ полуострова Бакасси в Гвинейском заливе. Судно направлялось из Нигерии и должно было причалить в порт города Тико в юго-западном районе Камеруна.