У берегов Камеруна при опрокидывании судна погибли три человека

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 107 спасены при опрокидывании судна у юго-западного побережья Камеруна, сообщает на своей странице в Facebook армия страны.
Отмечается, что судно AUSTRHEIM, на борту которого было около 200 человек, опрокинулось в ночь с воскресенья на понедельник. Инцидент произошел из-за штормовой ситуации на воде близ полуострова Бакасси в Гвинейском заливе. Судно направлялось из Нигерии и должно было причалить в порт города Тико в юго-западном районе Камеруна.
"На данный момент всего 107 выживших, три обнаруженных женских тела были переправлены в порт Бота в (город - ред.) Лимбе", - говорится в сообщении вооруженных сил.
Выживших спасали сотрудники элитного подразделения армии и служащие ВМС страны. Армия также сообщает, что спасательные операции продолжаются.
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