Движение в сторону Ярославского шоссе в Москве ограничено из-за ДТП

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение в сторону Ярославского шоссе в Москве организовано по двум левым полосам из-за ДТП на внутренней стороне МКАД, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе с участием трех автомобилей, включая грузовик. Обстоятельства выясняются. На месте - оперативные службы. Движение в сторону Ярославского шоссе организовано по двум левым полосам. Объезжайте", - говорится в сообщении.
ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе с участием трех автомобилей, включая грузовик. Обстоятельства выясняются. На месте - оперативные службы. Движение в сторону Ярославского ш. организовано по 2 левым полосам. Объезжайте! pic.twitter.com/lw55DpeO8i— ЦОДД (@gucodd) August 27, 2019