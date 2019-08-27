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РИА Новости

Движение в сторону Ярославского шоссе в Москве ограничено из-за ДТП

15:43 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Движение в сторону Ярославского шоссе в Москве организовано по двум левым полосам из-за ДТП на внутренней стороне МКАД, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе с участием трех автомобилей, включая грузовик. Обстоятельства выясняются. На месте - оперативные службы. Движение в сторону Ярославского шоссе организовано по двум левым полосам. Объезжайте", - говорится в сообщении.
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