Тюменские власти направят более 26 млн рублей на создание площадок ГТО

ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области направят на создание новых спортивных площадок для подготовки и сдачи норм ГТО более 26 миллионов рублей в 2019 году - финансирование предусмотрено из федерального и регионального бюджетов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" в двух муниципальных образованиях Тюменской области появятся новые спортивные площадки ГТО, которые будут оснащены уличными тренажерами, гимнастическими скамьями, шведскими стенками, турниками, брусьями, столами для тенниса и баскетбольными щитами, а также оборудованием, необходимым для подготовки выполнения нормативов ГТО, в том числе для инвалидов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент в Тюменской области функционирует 34 центра тестирования ГТО во всех 26 муниципалитетах региона. В движение ГТО вовлечены около 165 тысяч человек.

По итогам 2018 года Тюменская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по эффективности реализации комплекса ГТО. По итогам первого полугодия 2019 Тюменская область поднялась в этом рейтинге на второе место.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в регионе продолжится работа по увеличению доступности спортивной инфраструктуры, при этом предпочтение будет отдаваться компактным, многофункциональным и недорогим объектам.