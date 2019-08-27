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РИА Новости

Глава военной авиации Армении отправился на МАКС-2019

15:33 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21-300, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21-300, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 27 авг – РИА Новости. Начальник управления авиации ВС Армении полковник Гагик Асланян отправился на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
"Для участия в авиасалоне "МАКС-2019", изучения рынка и предлагаемой авиакомпаниями техники, составления профессионального заключения, ведения предварительных переговоров, а также осуществления ознакомительных полетов в РФ отправилась делегация, возглавляемая начальником управления авиации вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.
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Авиасалон МАКС-2019Су-57МС-21Авиасалон МАКСРоссияАрменияВ мире
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