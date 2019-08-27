Глава военной авиации Армении отправился на МАКС-2019

"Для участия в авиасалоне "МАКС-2019", изучения рынка и предлагаемой авиакомпаниями техники, составления профессионального заключения, ведения предварительных переговоров, а также осуществления ознакомительных полетов в РФ отправилась делегация, возглавляемая начальником управления авиации вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.