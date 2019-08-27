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РИА Новости
Культура

Lil Kate и Azizi Gibson поговорили на Rap Koktebel о совместном проекте

15:19 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэпер Азизи Гибсон на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Рэпер Азизи Гибсон на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Российская исполнительница Lil Kate рассказала на пресс-конференции, что перед началом фестиваля Rap Koktebel обсудила с американским рэпером Azizi Gibson возможность совместного музыкального проекта.
"С Azizi Gibson мы вчера успели познакомиться, он офигенный чувак. Мне очень нравится его тембр, его песни – супер. Вчера обсуждали возможность совместного (проекта)… Мы поговорили, я говорю: "Давай что-то совместное (сделаем)". Он говорит: "Вообще легко", - сказала Lil Kate.
Она добавила, что американский рэпер предложил ей, в случае реализации проекта, читать рэп на русском языке.
Выступление российской певицы состоится во вторник в 19.00. Музыка Lil Kate – микс вокальных партий и речитатива. Она работает в стилях Soul, R'n'B и Рор.
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Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
Хедлайнером Rap Koktebel станет известная американская хип-хоп группа Onyx, также гости фестиваля смогут услышать таких исполнителей, как Мот, Guf, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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