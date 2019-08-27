Артистка Lil Kate на Rap Koktebel: старый рэп "цеплял душу и сердце"

"Вы знаете, я скучаю по старому, олдскульному рэпу. Мне не хватает этого, сейчас рэп как-то переформатировался, многие стали петь, сейчас новая волна молодых рэперов, и они все немножко перевернули, сделали по-своему. А мне не хватает того, что было раньше: старый Guf, Смоки Мо, Баста, Триада - все эти старые песни того времени, это было круто. Я бы хотела, чтобы такая музыка вернулась, она цепляла душу, сердце", - рассказала рэп-исполнительница журналистам на пресс-конференции, посвящённой открытию музыкального фестиваля в Коктебеле.