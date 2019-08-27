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РИА Новости
Культура

Артистка Lil Kate на Rap Koktebel: старый рэп "цеплял душу и сердце"

15:13 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Популярная рэп-исполнительница Lil Kate, приехавшая на музыкальный фестиваль Rap Koktebel, рассказала, что хотела бы вернуться во времена расцвета старой рэп-музыки, которая цепляла больше, чем современная музыка хип-хоп артистов.
"Вы знаете, я скучаю по старому, олдскульному рэпу. Мне не хватает этого, сейчас рэп как-то переформатировался, многие стали петь, сейчас новая волна молодых рэперов, и они все немножко перевернули, сделали по-своему. А мне не хватает того, что было раньше: старый Guf, Смоки Мо, Баста, Триада - все эти старые песни того времени, это было круто. Я бы хотела, чтобы такая музыка вернулась, она цепляла душу, сердце", - рассказала рэп-исполнительница журналистам на пресс-конференции, посвящённой открытию музыкального фестиваля в Коктебеле.
Набережная в Коктебеле
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Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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