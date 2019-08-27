Во Владивостоке освободили проезжую часть от тонн камней после схода селя

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Проезжую часть освободили от тонн камней и мусора после схода селя во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Три "Камаза" и "Амкодор" расчищали от камней участок дороги в районе домов по улице Ладыгина, к вечеру проезд был полностью восстановлен. В этом месте камни практически наполовину загородили дорогу. Движение на участке не перекрывали полностью, но проезд был затруднен.

Утром 27 августа тонны грунта обрушились с сопки на проезжую часть. На кадрах, которыми делились в соцсетях горожане, было видно, как камни, земля и кустарники падали вниз. За несколько секунд тонны грунта обрушились на дорогу, по которой в то время проезжали автомобили. Как стало известно, во время схода оползня никто не пострадал.

"В уборке сошедшей сели на улице Ладыгина работали три "Камаза" и "Амкадор", по состоянию на 17 часов местного времени (10.00 мск) вывезли больше 20 "Камазов" грунта", - сообщил РИА Новости представитель администрации Владивостока.