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РИА Новости

Во Владивостоке освободили проезжую часть от тонн камней после схода селя

15:11 27.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Проезжую часть освободили от тонн камней и мусора после схода селя во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Три "Камаза" и "Амкодор" расчищали от камней участок дороги в районе домов по улице Ладыгина, к вечеру проезд был полностью восстановлен. В этом месте камни практически наполовину загородили дорогу. Движение на участке не перекрывали полностью, но проезд был затруднен.
Утром 27 августа тонны грунта обрушились с сопки на проезжую часть. На кадрах, которыми делились в соцсетях горожане, было видно, как камни, земля и кустарники падали вниз. За несколько секунд тонны грунта обрушились на дорогу, по которой в то время проезжали автомобили. Как стало известно, во время схода оползня никто не пострадал.
"В уборке сошедшей сели на улице Ладыгина работали три "Камаза" и "Амкадор", по состоянию на 17 часов местного времени (10.00 мск) вывезли больше 20 "Камазов" грунта", - сообщил РИА Новости представитель администрации Владивостока.
Он добавил, что в настоящий момент на улицах города последствия непогоды продолжают устранять 47 единиц техники и 112 человек.
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