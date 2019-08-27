Секретарь СНБО Украины встретился с Джоном Болтоном

КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил, что обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном активизацию отношений в сфере нацбезопасности.
Болтон прибыл на Украину во вторник.
"Только что завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", - написал Данилюк в Facebook.
Он также поблагодарил США "за поддержку взглядов команды президента".