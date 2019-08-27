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РИА Новости

Секретарь СНБО Украины встретился с Джоном Болтоном

15:10 27.08.2019 (обновлено: 16:52 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор почтили память погибших на Донбассе и возлагают цветы к мемориалу на Михайловской площади в Киеве
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор почтили память погибших на Донбассе и возлагают цветы к мемориалу на Михайловской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил, что обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном активизацию отношений в сфере нацбезопасности.
Болтон прибыл на Украину во вторник.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве. 27 августа 2019
Вчера, 12:22РИА Новости
Советник президента США Болтон прибыл в Киев
"Только что завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", - написал Данилюк в Facebook.
Он также поблагодарил США "за поддержку взглядов команды президента".
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Джон БолтонАлександр ДанилюкСШАУкраинаВ мире
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