Руденя: в школы Тверской области пойдут почти 142 тысячи учеников

ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В 2019/2020 учебном году в школы Тверской области пойдут почти 142 тысячи учеников — почти на две тысячи больше, чем в прошлом году, из них почти 15 тысяч ребят — первоклассники, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на заседании областного правительства, первым вопросом повестки дня которого стала готовность образовательных учреждений к учебному году.

Глава региона отметил, что система образования области развивается в соответствии с национальным проектом "Образование". Российское руководство определило две ключевые цели национального проекта - обеспечение высокого качества и конкурентоспособности отечественного образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ценностей и традиций нашего народа.

"Подготовка к учебному году должна позволить нашим образовательным учреждениям успешно решать поставленные задачи", — заявил Руденя.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в этом году численность педагогических работников в области увеличилась более чем на 400 человек и составит 18 740 сотрудников. В новом учебном году будет работать 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ.

На укрепление материально-технической базы учреждений образования области в этом году были направлены 2,8 миллиарда рублей.

Ремонт проведен в 143 школах и 29 детских садах региона.

Руденя поставил задачу первостепенное внимание уделить обеспечению медицинского обслуживания в образовательных организациях. В школах и детских садах в новом учебном году будут дежурить более 650 медработников. Министерствам образования, здравоохранения региона и главам муниципалитетов глава региона поручил закрепить каждую школу и детский сад за местными ЦРБ или ФАПами.