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РИА Новости

МАК не уполномочен расследовать падение летательного аппарата под Вологдой

14:59 27.08.2019
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© Фото : Межгосударственный авиационный комитетВоздушное судно, потерпевшее крушение в Череповецком районе Вологодской области
Воздушное судно, потерпевшее крушение в Череповецком районе Вологодской области
© Фото : Межгосударственный авиационный комитет
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не уполномочен проводить расследование инцидента с летательным аппаратом под Вологдой, где погиб пилот, сообщается на сайте комитета.
Как обнаружила комиссия МАК, прибывшая на место происшествия, потерпевшее катастрофу воздушное средство не является винтокрылым летательным аппаратом Cavalon Commander Ra-0161а (как оно классифицировалось ранее) и не имеет никаких государственных и регистрационных опознавательных знаков.
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"Данный факт не позволяет однозначно определить вид авиации (гражданская, государственная или экспериментальная), к которой принадлежит указанное ВС, а также его национальную принадлежность. Таким образом, в соответствии с нормами российского законодательства Межгосударственный авиационный комитет не уполномочен проводить расследование данного события", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 21 августа около 16.30 на реке Суда в районе деревни Сойволовская Вологодской области летательный аппарат задел линию электропередачи и упал в реку. Пилот погиб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Межгосударственный авиационный комитетВологодская областьПроисшествия
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