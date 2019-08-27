МАК не уполномочен расследовать падение летательного аппарата под Вологдой

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не уполномочен проводить расследование инцидента с летательным аппаратом под Вологдой, где погиб пилот, сообщается на сайте комитета.

Как обнаружила комиссия МАК, прибывшая на место происшествия, потерпевшее катастрофу воздушное средство не является винтокрылым летательным аппаратом Cavalon Commander Ra-0161а (как оно классифицировалось ранее) и не имеет никаких государственных и регистрационных опознавательных знаков.

"Данный факт не позволяет однозначно определить вид авиации (гражданская, государственная или экспериментальная), к которой принадлежит указанное ВС, а также его национальную принадлежность. Таким образом, в соответствии с нормами российского законодательства Межгосударственный авиационный комитет не уполномочен проводить расследование данного события", - говорится в сообщении.