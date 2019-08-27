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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Курганская епархия заявила, что земля под храм у детсада выделена законно

14:56 27.08.2019 (обновлено: 14:58 27.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУстановка купола на храм
Установка купола на храм
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг – РИА Новости. Курганская епархия заявила, что земельный участок для строительства храма в микрорайоне Вороновка в Кургане, который, по мнению местных жителей, находится слишком близко к детсаду и мешает его воспитанникам, выделен с соблюдением всех процессуальных норм.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, появилась информация, что в поселке Вороновка вблизи детского сада будет возведен храм. При этом пользователи отмечают, что на месте строительства стоит вагончик с куполом, по району развешены объявления об оказании услуг отпевания, а прихожане ходят к вагончику через территорию детсада.
"Местная религиозная организация "Приход храма в честь иконы Божией Матери "Державная" города Кургана Курганской епархии Русской православной церкви" в Вороновке в установленном законом порядке зарегистрирована министерством юстиции РФ по Курганской области 30 ноября 2015 года. Земельный участок под строительство храма выделен с соблюдением всех процессуальных норм", - сообщили РИА Новости в отделе по издательской деятельности и информации Курганской епархии.
За время действия прихода от надзорных органов, органов местного самоуправления, местных жителей, прихожан сигналов о нарушении действующего законодательства в курганское епархиальное управление не поступало, подчеркнули в отделе.
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В епархии пояснили, что в настоящее время на месте строительства храма размещается вагончик с куполом, вокруг которого ухоженная территория. При этом в епархии не смогли уточнить, на каком расстоянии от детского сада он находится.
По данным пресс-службы горадминистрации, ситуация со строительством культового сооружения в микрорайоне Вороновка будет всесторонне изучена общественной палатой Кургана. Пресс-служба поясняет, что при ОП будет создана комиссия, которая учтет мнение родителей детсада "Филиппок" и курганцев, организовав выезды на место и поквартирный опрос жителей домов.
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