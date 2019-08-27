Курганская епархия заявила, что земля под храм у детсада выделена законно

ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг – РИА Новости. Курганская епархия заявила, что земельный участок для строительства храма в микрорайоне Вороновка в Кургане, который, по мнению местных жителей, находится слишком близко к детсаду и мешает его воспитанникам, выделен с соблюдением всех процессуальных норм.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, появилась информация, что в поселке Вороновка вблизи детского сада будет возведен храм. При этом пользователи отмечают, что на месте строительства стоит вагончик с куполом, по району развешены объявления об оказании услуг отпевания, а прихожане ходят к вагончику через территорию детсада.

"Местная религиозная организация "Приход храма в честь иконы Божией Матери "Державная" города Кургана Курганской епархии Русской православной церкви" в Вороновке в установленном законом порядке зарегистрирована министерством юстиции РФ по Курганской области 30 ноября 2015 года. Земельный участок под строительство храма выделен с соблюдением всех процессуальных норм", - сообщили РИА Новости в отделе по издательской деятельности и информации Курганской епархии.

За время действия прихода от надзорных органов, органов местного самоуправления, местных жителей, прихожан сигналов о нарушении действующего законодательства в курганское епархиальное управление не поступало, подчеркнули в отделе.

В епархии пояснили, что в настоящее время на месте строительства храма размещается вагончик с куполом, вокруг которого ухоженная территория. При этом в епархии не смогли уточнить, на каком расстоянии от детского сада он находится.