В Оренбурге проверяют информацию о пытках электрошокером в отделе полиции

УФА, 27 авг – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению о том, что полицейские пытали электрошокером жителя села, выбивая признание о краже, сообщили РИА Новости в СКР по региону.

По утверждению Комитета против пыток, полицейские якобы били электрошокером в область паха жителя станции Чёрный отрог Саракташского района Оренбуржья Романа Чиквиладзе, требуя признаться в краже пяти тысяч рублей. По данным организации, Романа и его сводного брата обвинил в краже денег 82-летний отец. Сообщается также, что правозащитники обратились в следственные органы. После этого, оренбургская полиция начала проверку.