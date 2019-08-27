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РИА Новости

В Оренбурге проверяют информацию о пытках электрошокером в отделе полиции

14:49 27.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 27 авг – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению о том, что полицейские пытали электрошокером жителя села, выбивая признание о краже, сообщили РИА Новости в СКР по региону.
По утверждению Комитета против пыток, полицейские якобы били электрошокером в область паха жителя станции Чёрный отрог Саракташского района Оренбуржья Романа Чиквиладзе, требуя признаться в краже пяти тысяч рублей. По данным организации, Романа и его сводного брата обвинил в краже денег 82-летний отец. Сообщается также, что правозащитники обратились в следственные органы. После этого, оренбургская полиция начала проверку.
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"В следственные органы поступили материалы проверки по данному сообщению. Ведомством организована проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по Оренбургской области.
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