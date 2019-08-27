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РИА Новости

Ладья "Змей Горыныч" зашла на Балтийскую косу в Калининградской области

14:43 27.08.2019 (обновлено: 15:11 27.08.2019)
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© Фото : страница экспедиции "Путь Рюрика" во ВКонтактеРоссийская яхта в стиле древнерусской ладьи "Змей Горыныч"
Российская яхта в стиле древнерусской ладьи Змей Горыныч
© Фото : страница экспедиции "Путь Рюрика" во ВКонтакте
Российская яхта в стиле древнерусской ладьи "Змей Горыныч". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Ладья "Змей Горыныч", экипаж которой собирается повторить путь Рюрика - исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, зашла на Балтийскую косу в Калининградской области, сообщила на своей странице в Facebook директор музейного комплекса Балтийской косы "Старый Люнет" Валерия Надымова.
Ранее сообщалось, что водная научно-исследовательская экспедиция "По пути Рюрика" стартовала в начале мая из Тольятти на яхте, выполненной в стиле древнерусской ладьи "Змей Горыныч". Главная цель экипажа - повторить исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу.
Российская яхту в стиле древнерусской ладьи Змей Горыныч
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"Нашу косу посетил настоящий "Змей Горыныч". Построили ладью в далекой Самарской области, городе Тольятти, в Богатырской слободе для международной научно-исследовательской экспедиции на Варяжское море "Путь Рюрика". "Змей Горыныч" с командой из четырех человек по рекам России через Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург вышел в Балтийское море", - сообщила Надымова.
В среду ладья зайдет в Калининград, на набережную исторического флота музея Мирового океана. Как рассказала РИА Новости представитель музея Инесса Зайковская, во время фестиваля "Водная ассамблея" 15 сентября у гостей будет редкая возможность не только посмотреть ладью, но и побывать на ее борту. Если планы экипажа не изменятся, ожидается, что на зимовку "Змей Горыныч" останется в Калининграде.
Предполагается, что за время путешествия судно пройдет более 9 тысяч километров по Волге, Онежскому и Ладожскому озерам, Балтийскому морю и преодолеет по воде 12 тысяч километров, через 18 регионов России и семь европейских стран. Во время прохождения маршрута проводится ротация экипажа. Возвращаться экспедиция будет в 2020 году. Планируется, что в Нижний Новгород судно прибудет во второй половине сентября. Движение двенадцатиместной ладьи приводят не только паруса, но и бензиновый двигатель.
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