Ладья "Змей Горыныч" зашла на Балтийскую косу в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Ладья "Змей Горыныч", экипаж которой собирается повторить путь Рюрика - исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, зашла на Балтийскую косу в Калининградской области, сообщила на своей странице в Facebook директор музейного комплекса Балтийской косы "Старый Люнет" Валерия Надымова.

Ранее сообщалось, что водная научно-исследовательская экспедиция "По пути Рюрика" стартовала в начале мая из Тольятти на яхте, выполненной в стиле древнерусской ладьи "Змей Горыныч". Главная цель экипажа - повторить исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу.

"Нашу косу посетил настоящий "Змей Горыныч". Построили ладью в далекой Самарской области, городе Тольятти, в Богатырской слободе для международной научно-исследовательской экспедиции на Варяжское море "Путь Рюрика". "Змей Горыныч" с командой из четырех человек по рекам России через Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург вышел в Балтийское море", - сообщила Надымова.

В среду ладья зайдет в Калининград, на набережную исторического флота музея Мирового океана. Как рассказала РИА Новости представитель музея Инесса Зайковская, во время фестиваля "Водная ассамблея" 15 сентября у гостей будет редкая возможность не только посмотреть ладью, но и побывать на ее борту. Если планы экипажа не изменятся, ожидается, что на зимовку "Змей Горыныч" останется в Калининграде.