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РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили, что отвели силы и тяжелое вооружение на севере Сирии

14:41 27.08.2019
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© AFP 2019 / Bulent KilicБойцы отряда народной самообороны курдов (YPG)
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG)
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG). Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Курдские отряды самообороны YPG демонтировали свои укрепления и отвели тяжелое вооружение в районе границы Сирии с Турцией в рамках договоренностей США и Турции о создании безопасной зоны на севере САР, заявила пресс-служба автономной администрации курдских территорий.
"24 августа... в районе Рас эль-Айн были убраны бетонные блоки, силы YPG отступили из района, отведено тяжелое вооружение на новые позиции, а пограничные КПП переданы местным силам. Те же шаги были предприняты 26 августа в районе города Телль-Абъяд", - говорится в заявлении автономной администрации.
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Согласно заявлению, данные шаги администрации демонстрируют ее намерение решить все проблемы путем мирного диалога и серьезный подход.
Пентагон сообщал в пятницу о том, что курдские бойцы приступили к демонтажу укреплений на севере Сирии в зоне безопасности.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что турецкие ВС в скором времени должны войти на территорию зоны безопасности. Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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