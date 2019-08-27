Курды заявили, что отвели силы и тяжелое вооружение на севере Сирии

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Курдские отряды самообороны YPG демонтировали свои укрепления и отвели тяжелое вооружение в районе границы Сирии с Турцией в рамках договоренностей США и Турции о создании безопасной зоны на севере САР, заявила пресс-служба автономной администрации курдских территорий.

"24 августа... в районе Рас эль-Айн были убраны бетонные блоки, силы YPG отступили из района, отведено тяжелое вооружение на новые позиции, а пограничные КПП переданы местным силам. Те же шаги были предприняты 26 августа в районе города Телль-Абъяд", - говорится в заявлении автономной администрации.

Согласно заявлению, данные шаги администрации демонстрируют ее намерение решить все проблемы путем мирного диалога и серьезный подход.

Пентагон сообщал в пятницу о том, что курдские бойцы приступили к демонтажу укреплений на севере Сирии в зоне безопасности.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что турецкие ВС в скором времени должны войти на территорию зоны безопасности. Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.