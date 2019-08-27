Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T14:36Z
https://ria.ru/20190827/1557951135.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155299/41/1552994165_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_e2dd6ea18c83a46ccbab959ac43a9e0e.jpg
РИА Новости

Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет в АТР

14:36 27.08.2019
347
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
Сообщается, что Патрушев в рамках российско-малайзийских консультаций по безопасности в Куала-Лумпуре провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, гендиректором совета нацбезопасности Енку Хамза Туан Матом, а также межведомственные консультации с участием представителей ряда министерств и ведомств.
"Обсуждалась также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР", - говорится в сообщении.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
14 августа, 11:27Сказано в эфире
"Новый виток напряженности". США обсуждают развертывание ракет в АзииСША обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов поделился мнением о последствиях такого развития событий.
В ходе нынешних консультаций рассматривались перспективы взаимодействия по линии советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, военное и военно-техническое сотрудничество, совместная деятельность России и Малайзии в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие организованной преступности и экстремизму, уточняется в сообщении. Кроме того, темами консультаций стали борьба с международным терроризмом и морским пиратством, вопросы береговой охраны, взаимодействие в обеспечении международной информационной безопасности.
Отмечается, что с российской стороны в консультациях участвовали представители Генпрокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации, аппарата Совета Безопасности.
751100
Обсудить 1
Николай ПатрушевРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией
РИА
Новости
Директор фонда Историческая память, научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков
Архивы опровергают тезис о невиновности латвийских карателей, заявил ученый
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
Ливан надеется, что Россия отправит "доходчивое послание" Израилю
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор почтили память погибших на Донбассе и возлагают цветы к мемориалу на Михайловской площади в Киеве
Секретарь СНБО Украины встретился с Джоном Болтоном
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17
Вычислительный комплекс Эльбрус-801М, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
На МАКС-2019 показали самый устойчивый к кибератакам российский компьютер
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал попытки США сорвать Дамасскую международную ярмарку
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА Россия сегодня
Кузнецова проверит данные о подростке, попавшем в трудовое рабство
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий выступил за расширение контактов с конгрессом США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. 27 августа 2019
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
На МАКС-2019 показали новый российский скафандр "Сокол-М"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь
09:03Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
09:03МЧС: в Новосибирске 12 рабочих могут находиться под завалами здания
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
Лента новостейМолния