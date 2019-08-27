Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет в АТР

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Сообщается, что Патрушев в рамках российско-малайзийских консультаций по безопасности в Куала-Лумпуре провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, гендиректором совета нацбезопасности Енку Хамза Туан Матом, а также межведомственные консультации с участием представителей ряда министерств и ведомств.

"Обсуждалась также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР", - говорится в сообщении.

В ходе нынешних консультаций рассматривались перспективы взаимодействия по линии советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, военное и военно-техническое сотрудничество, совместная деятельность России и Малайзии в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие организованной преступности и экстремизму, уточняется в сообщении. Кроме того, темами консультаций стали борьба с международным терроризмом и морским пиратством, вопросы береговой охраны, взаимодействие в обеспечении международной информационной безопасности.