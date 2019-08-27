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РИА Новости

Полиция в Брюсселе застрелила иностранца, пытавшегося сбить офицера

14:27 27.08.2019
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© AP Photo / Virginia MayoБельгийская полиция
Бельгийская полиция
© AP Photo / Virginia Mayo
Бельгийская полиция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Полиция в брюссельском Моленбеке применила табельное оружие против мужчины, который пытался скрыться на автомобиле после попытки остановить его для проверки, а затем направил машину на сотрудника правоохранительных органов, сообщила во вторник городская прокуратура.
Согласно сообщению, которое поступило в РИА Новости, инцидент произошел рано утром на западе Брюсселя.
"Около 5 часов утра полицейский патруль попытался проверить автомобиль с двумя пассажирами после нарушения ПДД. Водитель иномарки отказался подчиниться и скрылся. Полицейские настигли машину и сумели остановить ее на шоссе недалеко от Западного вокзала", - говорится в сообщении ведомства.
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По предварительным данным следствия, после этого водитель автомобиля направил его в сторону полицейского.
"Сотрудник открыл огонь в направлении автомобиля, серьезно ранив водителя. Полицейские попытались реанимировать его с помощью массажа сердца в ожидании спасателей. Однако пострадавший, француз 1990 года рождения, скончался в машине скорой помощи, которая доставила его в больницу", - сообщила прокуратура.
Пассажир автомобиля был задержан, как выяснилось, он уже известен правоохранительным органам. Следствие выясняет обстоятельства происшествия и мотивы действий водителя. При этом уголовное дело возбуждено по статье, не имеющей отношения к терроризму.
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