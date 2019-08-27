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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Стали известны талисман и слоган 46-го Чемпионата мира WorldSkills в Шанхае

14:26 27.08.2019
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© Официальная страница турнира The International в TwitterВид на Шанхай
Вид на Шанхай
© Официальная страница турнира The International в Twitter
МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае в 2021 году пройдет 46-й Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Накануне, 26 августа, в Казани, которая принимает это событие сейчас, презентовали талисман и слоган следующих состязаний.
После открытого голосования победителями стали рисованные образы мальчика Нэннэна (Способность) и девочки Цяоцяо (Умелость). Их облик отсылает к знаковому для Шанхая зданию - телебашне "Восточная жемчужина". Они в рабочей одежде, защитных очках, в руках, одетых в перчатки, они держат замок Лу Баня, который олицетворяет дух старинного мастерства. Талисманы держат вверх большой палец и широко разводят руки, приглашая мастеров со всего мира приехать в Шанхай для участия в конкурсах.
Слоганом 46-го Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills сталислова "Мастерские навыки меняют мир" (Master skills, Change the world). Он означает, что именно технические навыки являются движущей силой развития человеческой цивилизации, общим богатством нашего мира. Нужно овладеть навыками для изменения мира, открытия будущего на благо человечества.
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Россия-Китай: ГлавноеШанхайВ мире
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