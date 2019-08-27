Стали известны талисман и слоган 46-го Чемпионата мира WorldSkills в Шанхае

После открытого голосования победителями стали рисованные образы мальчика Нэннэна (Способность) и девочки Цяоцяо (Умелость). Их облик отсылает к знаковому для Шанхая зданию - телебашне "Восточная жемчужина". Они в рабочей одежде, защитных очках, в руках, одетых в перчатки, они держат замок Лу Баня, который олицетворяет дух старинного мастерства. Талисманы держат вверх большой палец и широко разводят руки, приглашая мастеров со всего мира приехать в Шанхай для участия в конкурсах.