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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская область окажет поддержку центру ракетного двигателестроения

14:23 27.08.2019
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Правительство Воронежской области окажет поддержку развитию создаваемого на базе местных Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода центра ракетного двигателестроения, заявил во вторник на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 губернатор региона Александр Гусев.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Гусев обсудили во вторник создание в Воронеже единой научно-производственной площадки в результате объединения Конструкторского бюро химавтоматики (АО КБХА) и Воронежского механического завода (филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева). Это слияние является одним из этапов создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения, формируемой на базе АО "НПО Энергомаш".
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"В целях ускорения процесса объединения было принято решение о передаче всех производственных активов ВМЗ в уставный капитал КБХА. В настоящий момент эти корпоративные процедуры находятся на стадии завершения. В ноябре месяце будут завершены процедуры перевода персонала. После проведения всех корпоративных, организационно-штатных и юридических мероприятий по объединению будет проведено переименование АО "КБХА" в АО "Воронежский центр ракетного двигателестроения", - сообщает правительство Воронежской области.
Как отмечают областные власти, с созданием центра решится вопрос дублирования производственных мощностей, который сейчас существует у КБХА и ВМЗ, а также повысится рентабельность выпускаемой продукции. Объединение позволит создать центры специализации по наукоемким и дорогостоящим переделам, в частности - создать центр специализации по изготовлению титановых шарбаллонов, создать единую цифровую среду проектирования и разработки.
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"Объединенные предприятия важны для экономики региона. Мы находимся в тесном контакте с руководством, рассматриваем и поддерживаем все процессы, которые сейчас там происходят. Рассчитываем, что и производственные мощности других предприятий региона могут быть задействованы для кооперационных связей с Роскосмосом - наработаны значительные компетенции, которые могут быть востребованы. Правительство области готово оказать поддержку развитию и объединенного центра ракетного двигателестроения и тех предприятий, которые смогут войти в кооперацию с Роскосмосом", - цитирует пресс-служба Гусева.
Как информирует облправительство, планируемый срок реализации проекта - 2019-2027 годы.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Воронежская областьАвиасалон МАКС-2019ЭнергомашРоскосмосАвиасалон МАКСДмитрий РогозинВоронежская область
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