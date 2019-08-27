Воронежская область окажет поддержку центру ракетного двигателестроения

ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Правительство Воронежской области окажет поддержку развитию создаваемого на базе местных Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода центра ракетного двигателестроения, заявил во вторник на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 губернатор региона Александр Гусев.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Гусев обсудили во вторник создание в Воронеже единой научно-производственной площадки в результате объединения Конструкторского бюро химавтоматики (АО КБХА) и Воронежского механического завода (филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева). Это слияние является одним из этапов создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения, формируемой на базе АО "НПО Энергомаш".

"В целях ускорения процесса объединения было принято решение о передаче всех производственных активов ВМЗ в уставный капитал КБХА. В настоящий момент эти корпоративные процедуры находятся на стадии завершения. В ноябре месяце будут завершены процедуры перевода персонала. После проведения всех корпоративных, организационно-штатных и юридических мероприятий по объединению будет проведено переименование АО "КБХА" в АО "Воронежский центр ракетного двигателестроения", - сообщает правительство Воронежской области.

Как отмечают областные власти, с созданием центра решится вопрос дублирования производственных мощностей, который сейчас существует у КБХА и ВМЗ, а также повысится рентабельность выпускаемой продукции. Объединение позволит создать центры специализации по наукоемким и дорогостоящим переделам, в частности - создать центр специализации по изготовлению титановых шарбаллонов, создать единую цифровую среду проектирования и разработки.

"Объединенные предприятия важны для экономики региона. Мы находимся в тесном контакте с руководством, рассматриваем и поддерживаем все процессы, которые сейчас там происходят. Рассчитываем, что и производственные мощности других предприятий региона могут быть задействованы для кооперационных связей с Роскосмосом - наработаны значительные компетенции, которые могут быть востребованы. Правительство области готово оказать поддержку развитию и объединенного центра ракетного двигателестроения и тех предприятий, которые смогут войти в кооперацию с Роскосмосом", - цитирует пресс-служба Гусева.

Как информирует облправительство, планируемый срок реализации проекта - 2019-2027 годы.