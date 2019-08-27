Киселев заявил, что Rap Koktebel — не про политику

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил журналистам, что фестиваль Rap Koktebel - это не про политику, но он готов обсудить с каждым желающим политические темы отдельно.
"Это не политическое мероприятие, как бы нам не навязывали политику... Кто хочет поговорить о политике, я с удовольствием персонально поговорю с каждым в любое время, пока я здесь. Но сам по себе фестиваль - это не политическая площадка", - сказал Киселев.
Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
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