Киселев заявил, что Rap Koktebel — не про политику

"Это не политическое мероприятие, как бы нам не навязывали политику... Кто хочет поговорить о политике, я с удовольствием персонально поговорю с каждым в любое время, пока я здесь. Но сам по себе фестиваль - это не политическая площадка", - сказал Киселев.