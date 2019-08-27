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РИА Новости
Культура

Киселев заявил, что Rap Koktebel — не про политику

14:20 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил журналистам, что фестиваль Rap Koktebel - это не про политику, но он готов обсудить с каждым желающим политические темы отдельно.
"Это не политическое мероприятие, как бы нам не навязывали политику... Кто хочет поговорить о политике, я с удовольствием персонально поговорю с каждым в любое время, пока я здесь. Но сам по себе фестиваль - это не политическая площадка", - сказал Киселев.
Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
25 августа, 19:52Koktebel Jazz Party
Киселев анонсировал Koktebel Jazz Party в 2020 году
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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевКрымКоктебельРоссия
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