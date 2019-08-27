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РИА Новости

В новой Москве задержали уроженца стран СНГ за приставания к детям

14:07 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полицейские в новой Москве задержали 58-летнего уроженца одной из стран СНГ по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Юрий Титов.
По его словам, в территориальный отдел полиции поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что детей домогался неизвестный.
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"В результате незамедлительно проведённых оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области сотрудники полиции УВД по ТиНАО по подозрению в совершении данных противоправных деяний задержали 58-летнего уроженца одной из стран СНГ", - рассказал Титов.
Сейчас мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства и проверки.
Как делятся местные жители в социальных сетях, мужчина приставал к нескольким детям. Пятилетнюю девочку он схватил за руку и закрыл ей рот, но ребенок успел закричать, и на крик прибежала бабушка. Еще одной девочке удалось самостоятельно убежать от мужчины. Кроме этого, как рассказали местные жители, мужчину несколько дней подряд видели недалеко от детских площадок - он продолжительное время наблюдал за играющими на них детьми.
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