В новой Москве задержали уроженца стран СНГ за приставания к детям

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полицейские в новой Москве задержали 58-летнего уроженца одной из стран СНГ по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Юрий Титов.

По его словам, в территориальный отдел полиции поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что детей домогался неизвестный.

"В результате незамедлительно проведённых оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области сотрудники полиции УВД по ТиНАО по подозрению в совершении данных противоправных деяний задержали 58-летнего уроженца одной из стран СНГ", - рассказал Титов.

Сейчас мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства и проверки.