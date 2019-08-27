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РИА Новости

Глава МИД Ирана обсудил с ливийским коллегой развитие ситуации в Ливии

14:01 27.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТЕГЕРАН, 27 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с ливийским коллегой Мохаммадом Сиалой развитие ситуации в Ливии, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.
"Министр иностранных дел Ливии Мохаммад Сиала, участвующий в международной конференции по развитию Африки в Йокогаме, встретился с главой МИД Ирана, обсудив с ним двусторонние вопросы и развитие ситуации в Ливии", - говорится в сообщении.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Мохаммад СиалаМохаммад Джавад ЗарифЛивияИран
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