Глава МИД Ирана обсудил с ливийским коллегой развитие ситуации в Ливии

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019

ТЕГЕРАН, 27 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с ливийским коллегой Мохаммадом Сиалой развитие ситуации в Ливии, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.

"Министр иностранных дел Ливии Мохаммад Сиала, участвующий в международной конференции по развитию Африки в Йокогаме, встретился с главой МИД Ирана, обсудив с ним двусторонние вопросы и развитие ситуации в Ливии", - говорится в сообщении.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.