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РИА Новости

В России за сутки потушили 48 очагов лесных пожаров

14:01 27.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В России за сутки потушено 48 очагов пожаров на площади более 214 тысяч гектаров, сообщили в МЧС РФ.
"Всего на территории России за сутки потушено 48 очагов на площади 214 122 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области действуют 173 очага: в Якутии - 54 очага, в Красноярском крае - 115 очагов, в Иркутской области - четыре очага. Подчеркивается, что в Иркутской области снят режим ЧС в лесах регионального характера.
"В 5-километровой зоне от населенных пунктов на территории РФ действующих очагов природных пожаров нет, угроза населенным пунктам и объектам инфраструктуры отсутствует", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что в целом по России группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет 3 136 человек, 876 единиц техники и 27 воздушных судов.
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