В России за сутки потушили 48 очагов лесных пожаров

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В России за сутки потушено 48 очагов пожаров на площади более 214 тысяч гектаров, сообщили в МЧС РФ.

"Всего на территории России за сутки потушено 48 очагов на площади 214 122 гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области действуют 173 очага: в Якутии - 54 очага, в Красноярском крае - 115 очагов, в Иркутской области - четыре очага. Подчеркивается, что в Иркутской области снят режим ЧС в лесах регионального характера.

"В 5-километровой зоне от населенных пунктов на территории РФ действующих очагов природных пожаров нет, угроза населенным пунктам и объектам инфраструктуры отсутствует", - добавляется в сообщении.