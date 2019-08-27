На севере Камчатки построят два новых дома вместо аварийного

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял решение построить для жителей северного села Аянка два новых дома вместо аварийного дома на сваях, опоры которого деформировались из-за аномальной жары, сообщает пресс-служба правительства региона.

В июле синоптики несколько раз регистрировали на севере Камчатского края, в зоне вечной мерзлоты, абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 29 градусов. Жаркая погода стояла в Пенжинском и Олюторском районах. В результате у двухэтажного дома в Аянке с населением почти триста человек начали смещаться сваи.

В сообщении говорится, что жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры и разместиться у родственников и знакомых, а аварийный двенадцатиквартирный дом в Пенжинском районерешено снести.