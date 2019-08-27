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РИА Новости
Камчатский край

На севере Камчатки построят два новых дома вместо аварийного

13:58 27.08.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края На севере Камчатки построят два новых дома вместо аварийного
На севере Камчатки построят два новых дома вместо аварийного
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял решение построить для жителей северного села Аянка два новых дома вместо аварийного дома на сваях, опоры которого деформировались из-за аномальной жары, сообщает пресс-служба правительства региона.
В июле синоптики несколько раз регистрировали на севере Камчатского края, в зоне вечной мерзлоты, абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 29 градусов. Жаркая погода стояла в Пенжинском и Олюторском районах. В результате у двухэтажного дома в Аянке с населением почти триста человек начали смещаться сваи.
В сообщении говорится, что жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры и разместиться у родственников и знакомых, а аварийный двенадцатиквартирный дом в Пенжинском районерешено снести.
"В селе должны быть построены два новых 12-квартирных дома, чтобы переселить людей из аварийного дома", – цитирует пресс-служба слова губернатора.
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Камчатский крайКамчаткаВладимир Илюхин
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