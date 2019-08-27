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РИА Новости
Культура

Киселев надеется, что Rap Koktebel в будущем охватит несколько площадок

13:56 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил надежду, что фестиваль Rap Koktebel в будущем охватит несколько площадок.
"Посмотрим, как пройдет у нас первый рэп-фестиваль. Посмотрим, как это будет по итогу. Пока не знаем, мы хотим поймать этот ветер в наши паруса, и надеюсь, у нас получится. Конечно, мечта - сделать несколько площадок", - сообщил Киселев журналистам на пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля.
По словам арт-директора фестиваля, рэпера Кравца, главной целью организаторов было дать старт хип-хоп проекту и посмотреть, как мероприятие будет развиваться.
"Да, наша главная цель - сделать наш первый блин - классным, стильным, комом, грубо говоря, чтобы получилось посмотреть, оценить, насколько местные приходят, насколько добираются люди из других городов. Нам нужно начать историю, как у любого мощного, крутого, долгосрочного фестиваля в истории: всегда все начинается с пяти девчонок, с пяти пацанов, которые встречаются с музыкальным центром", - добавил Кравц.
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Rap Koktebel - первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
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