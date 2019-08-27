В малый и средний бизнес в Оренбуржье инвестируют более 2 миллиардов рублей

ОРЕНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Малые и средние предприятия Оренбуржья получат более 2,3 миллиардов рублей финансовой поддержки от АО "Корпорация МСП", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Когда в регионе есть острая потребность в развитии производственной базы, создании новых рабочих мест и привлечении в область инвестиций, такой инструмент поддержки, как Корпорация МСП, приобретает особую значимость. Представители корпорации выезжают в регионы, ведут целенаправленную работу по поиску перспективных предпринимательских инициатив с целью их последующей поддержки. Руководство Корпорации МСП поддержало все оренбургские проекты, претендующие на финансовую поддержку. Это значит, что наш малый и средний бизнес привлечет в регион более 2,3 миллиардов рублей инвестиций", – процитировали в пресс-службе врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, который выступал на форуме "Государственная поддержка для бизнеса" в Оренбурге.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отметил на форуме, что общий объём выданных предпринимателям Оренбуржья гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы достиг 5,45 миллиарда рублей, что позволило субъектам МСП привлечь 10,97 миллиардов рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.

"За 2016-2019 годы общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП, зарегистрированных в Оренбургской области, составил 39,7 миллиарда рублей. Одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Оренбургской областью и крупнейшими заказчиками в 2018 году является прирост объёма закупок у субъектов МСП региона на 5,3%, по сравнению с 2017 годом, то есть на 650 миллионов рублей", - сказал Браверман, его слова привела пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что Корпорация МСП и власти области планируют модернизировать и развивать производство на Оренбургской трикотажной фабрике. Кроме того, Корпорация МСП рассмотрела еще пять инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории области.

"Это проекты компаний ООО "СК "Ликос" по финансированию строительства жилых домов, ООО "Вента-ойл" по строительству мельничного комплекса, ООО "ТХ "АТЭНА", занимающейся приобретением оборудования для тепличного комплекса, ООО "БЭНО", которая занимается пополнением оборотных средств для покупки зерновых культур и производства муки, ССПК "Марьевка", приобретающей молодняк крупного рогатого скота", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в рамках реализации инвестпроектов в регионе планируется создать 221 новое рабочее место. Пять проектов были одобрены сразу, а​ проект компании "Ликос" – при условии финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры в районе будущей застройки.