Отталкивать Россию от Европы – стратегическая ошибка, заявил Макрон

ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы в Европе, и Россия тоже. И если мы не сможем в определенный момент сделать что-то полезное вместе с Россией, мы останемся в глубоком стерильном напряжении, продолжим иметь замороженные конфликты везде в Европе, продолжим иметь Европу, которая является театром стратегической борьбы между США и Россией, и последствия "холодной войны" на нашей земле. И не создадим условия для проекта глубокого воссоздания европейской цивилизации, о котором я только что говорил. Потому что мы не можем этого сделать без глубокого переосмысления наших связей с Россией", - сказал Макрон, выступая перед французскими послами.

"Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы – глубокая стратегическая ошибка. Потому что мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах ", - подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что существует ряд разногласий между Россией и Европой - "атаки в киберпространстве", "дестабилизация демократий", "российский проект, глубоко консервативный и противостоящий европейскому проекту".