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РИА Новости

Отталкивать Россию от Европы – стратегическая ошибка, заявил Макрон

13:35 27.08.2019 (обновлено: 14:24 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы в Европе, и Россия тоже. И если мы не сможем в определенный момент сделать что-то полезное вместе с Россией, мы останемся в глубоком стерильном напряжении, продолжим иметь замороженные конфликты везде в Европе, продолжим иметь Европу, которая является театром стратегической борьбы между США и Россией, и последствия "холодной войны" на нашей земле. И не создадим условия для проекта глубокого воссоздания европейской цивилизации, о котором я только что говорил. Потому что мы не можем этого сделать без глубокого переосмысления наших связей с Россией", - сказал Макрон, выступая перед французскими послами.
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"Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы – глубокая стратегическая ошибка. Потому что мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах ", - подчеркнул он.
Вместе с тем он отметил, что существует ряд разногласий между Россией и Европой - "атаки в киберпространстве", "дестабилизация демократий", "российский проект, глубоко консервативный и противостоящий европейскому проекту".
"Мы можем оставаться в этой войне позиций. Но это не наш интерес", - заявил французский президент. Однако и не в интересах Франции выступать с позиции слабого по отношению к России, "забыть все разногласия, прошедшие конфликты и броситься в объятия", отметил он. "Но я думаю, что нужно переосмыслить эту грамматику (отношений с Россией – ред.) очень глубоко", - сказал Макрон.
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Эммануэль МакронФранцияЕвропаРоссияВ мире
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