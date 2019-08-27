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РИА Новости

В Москве осудили сторонников ИГ*, задержанных в Нижегородской области

13:22 27.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Московский окружной военный суд приговорил жителей ближнего зарубежья, причастных к террористической деятельности, к лишению свободы сроком от 5,5 до 6,5 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Нижегородской области.
Уголовное дело в отношении сторонников международной террористической организации "Исламское государство"* было возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области.
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Следствием и судом установлено, что в 2018 осужденные вступили в ИГ* для оказания поддержки деятельности организации на территории России. Для подтверждения верности радикальной идеологии и твердости своих преступных намерений они записали на видео присягу лидеру ИГ*, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Видеозаписи были направлены эмиссарам ИГ*, находящимся на территории Сирии.
"В июне 2018 года члены законспирированной ячейки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий. Они признаны виновными в покушении на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 до 6,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. При этом пресс-служба не называет количество осужденных и их гражданство.
Отмечается, что также были установлены и выдворены за пределы РФ 9 сторонников идеологии террористической организации.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоФСБ РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
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