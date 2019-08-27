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РИА Новости

Победы Зеленского будут видны после 29 августа, считает его полпред в Раде

13:22 27.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, оценивая результаты первых 100 дней Владимира Зеленского на посту главы государства, считает, что главные его победы можно будет увидеть после начала работы Верховной рады нового созыва.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Парламент нового созыва начнет работу 29 августа.
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"Я глубоко убежден, что все самые большие победы мы сможем увидеть после 29 августа, хотя, безусловно, победы есть", - сказал Стефанчук журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина" во вторник.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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