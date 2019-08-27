Победы Зеленского будут видны после 29 августа, считает его полпред в Раде

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, оценивая результаты первых 100 дней Владимира Зеленского на посту главы государства, считает, что главные его победы можно будет увидеть после начала работы Верховной рады нового созыва.

Зеленский vs Голобородько: чем похожи президент и его образ в сериале

Зеленский vs Голобородько: чем похожи президент и его образ в сериале

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.