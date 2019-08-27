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РИА Новости

В Афганистане при атаке талибов на КПП погибли восемь военных

12:52 27.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы в Кабуле
Полиция патрулирует улицы в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь военнослужащих Афганистана погибли и еще 10 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на армейский КПП на северо-западе страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в ночь на вторник в провинции Бадгис.
"Талибы атаковали КПП на окраине района Кадис... Это привело к ожесточенным столкновениям, продолжавшимся несколько часов", - заявил агентству глава района Абдулла Мохаммади. По его словам, в ходе боев были ликвидированы восемь боевиков, еще семь были ранены.
Как отметил Мохаммади, во вторник утром в район столкновения прибыло подкрепление с целью обнаружения нападавших, которые скрылись с места.
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