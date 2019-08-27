В Афганистане при атаке талибов на КПП погибли восемь военных

"Талибы атаковали КПП на окраине района Кадис... Это привело к ожесточенным столкновениям, продолжавшимся несколько часов", - заявил агентству глава района Абдулла Мохаммади. По его словам, в ходе боев были ликвидированы восемь боевиков, еще семь были ранены.