Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T12:45Z
https://ria.ru/20190827/1557946242.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело после истории с умершим младенцем в Липецке

12:45 27.08.2019
209
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после истории с девочкой в Липецке, которая впала в кому после появления на свет, а затем умерла, сообщил во вторник РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Следствие 8 июля информировало о начале процессуальной проверки по размещенной в СМИ истории липчанки, дочь которой, появившаяся на свет с "серьезными патологиями", с момента рождения оказалась в коме.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части второй статьи (109 УК РФ). В данный момент проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. В дальнейшем будет дана юридическая оценка действия медицинского персонала", - сказал собеседник агентства.
Статья "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" предусматривает до трех лет лишения свободы. Представитель следствия также подтвердил РИА Новости, что ребенок скончался.
Диана Келасова во время беременности
Вчера, 08:00РИА Новости
Что случилось в Ставропольском крае, где врачи бросили умирающую роженицу
000000
Обсудить 0
Следственный комитет РФЛипецкВоронежРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Валидатор для оплаты проезда
В Башкирии проверят инцидент, произошедший в автобусе с девушкой-инвалидом
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижнем Новгороде возбудили дело против девушки за избиение школьницы
Диана Келасова во время беременности
Что случилось в Ставропольском крае, где врачи бросили умирающую роженицу
Операция
На Урале два хирурга решили не увольняться после встречи с властями региона
Лента
новостей
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
Невестка умершей у больницы пенсионерки рассказала о случившемся
Полиция
Полиция начала проверку после нападения собаки на жителя Липецкой области
Машина Следственного комитета РФ
Жительницу Мурманска обвинили в убийстве новорожденной дочери
Машина Следственного комитета РФ
СК расследует дело о гибели ребенка, ударившегося о вентилятор под Ростовом
Екатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением
В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Туриста, пропавшего в Черном море у берегов Крыма, нашли мертвым
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
В Севастополе врачи отказались спасать пенсионерку: умерла прямо у больницы
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Курске мать обвинила врачей в "убийстве" двухлетнего сына
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Алтае выясняют причины гибели парапланериста
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации
Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
Лента новостейМолния