СК возбудил дело после истории с умершим младенцем в Липецке

ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после истории с девочкой в Липецке, которая впала в кому после появления на свет, а затем умерла, сообщил во вторник РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Следствие 8 июля информировало о начале процессуальной проверки по размещенной в СМИ истории липчанки, дочь которой, появившаяся на свет с "серьезными патологиями", с момента рождения оказалась в коме.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части второй статьи (109 УК РФ). В данный момент проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. В дальнейшем будет дана юридическая оценка действия медицинского персонала", - сказал собеседник агентства.