Госдеп США объяснил удаление Палестины из списка стран и территорий

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что исключение Палестины из списка стран и территорий связано с обновлением сайта ведомства, а не с изменением политики Вашингтона, сообщает Госдепартамент США заявил, что исключение Палестины из списка стран и территорий связано с обновлением сайта ведомства, а не с изменением политики Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа.

"Сайт обновляется. Наша политика (в отношении Палестины) не менялась", - заявил представитель госдепа.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США исключил Палестину из списка стран и территорий на своём сайте. Официальные заявления на эту тему от США не звучали. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что Палестинская автономия осуждает госдепартамент США за это действие.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.