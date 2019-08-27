Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T12:36Z
https://ria.ru/20190827/1557945785.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

Госдеп США объяснил удаление Палестины из списка стран и территорий

12:35 27.08.2019 (обновлено: 12:36 27.08.2019)
895
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что исключение Палестины из списка стран и территорий связано с обновлением сайта ведомства, а не с изменением политики Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа.
"Сайт обновляется. Наша политика (в отношении Палестины) не менялась", - заявил представитель госдепа.
Ранее сообщалось, что госдепартамент США исключил Палестину из списка стран и территорий на своём сайте. Официальные заявления на эту тему от США не звучали. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что Палестинская автономия осуждает госдепартамент США за это действие.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
15 августа, 17:34Религия и мировоззрение
Трамп призвал запретить мусульманкам из конгресса США посещать Палестину
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
Президент Ирана Хасан Роухани
31 мая, 15:09РИА Новости
Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
2500512
Обсудить 0
Джаред КушнерГосударственный департамент СШАМахмуд АббасМоскваСШАВЕКИзраильВ мире
Рекомендуем
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
В МИД Польши надеются, что Трамп поможет вернуть "историческую правду"
РИА
Новости
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал попытки США сорвать Дамасскую международную ярмарку
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве. 27 августа 2019
Советник президента США Болтон прибыл в Киев
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Спикер Рады не увидел прорывов за сто дней президентства Зеленского
Стенд компании Росатом
Эксперт: Росатом сделал шаг к освоению технологий энергетики будущего
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Коран
В ОАЭ высоко оценили уровень религиозной толерантности в России
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
Эксперт прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
Ливан надеется, что Россия отправит "доходчивое послание" Израилю
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Комар
Укус комара довел британку до остановки сердца
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
Максим Одинцов на заседании Дарницкого районного суда Киева
Адвокат рассказал о подготовке обмена задержанными россиянами и украинцами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
Лента новостейМолния