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РИА Новости

Титов попросил Путина поручить проверить законность дел Калви и Локтионова

12:34 27.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность возбуждения уголовных дел в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, а также бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, говорится в письме Титова Путину, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас дать поручение провести проверку законности и обоснованности возбуждения уголовных дел в отношении вышеуказанных предпринимателей", - пишет Титов, отмечая, что обращения от этих предпринимателей находятся на его контроле.
Титов в письме также указывает, что несмотря на принятые меры по предотвращению вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность компаний, ему продолжают поступать обращения предпринимателей, необоснованно привлекаемых к уголовной ответственности.
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Омбудсмен перечисляет обращения, которые находятся у него в работе, среди них, кроме Калви и Локтионова: обращение акционера и председателя совета директоров "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, акционера и президента "Аэродромы Мосты Дороги" Николая Ашлапова, гендиректора "А1" Антона Булгакова и других.
"Анализ материалов обращений показывает, что фабулы уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей, свидетельствуют о необоснованном переводе следственными органами гражданско-правовых споров в уголовную плоскость", - полагает Титов.
Он также отмечает, что неоднократно направлял письма в органы прокуратуры и следствия о недопустимости вмешательства следственных органов в обычную хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства, однако существенного изменения ситуации на данный момент добиться не удалось.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовВладимир ПутинРоссияПроисшествия
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