Титов попросил Путина поручить проверить законность дел Калви и Локтионова

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность возбуждения уголовных дел в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, а также бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, говорится в письме Титова Путину, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас дать поручение провести проверку законности и обоснованности возбуждения уголовных дел в отношении вышеуказанных предпринимателей", - пишет Титов, отмечая, что обращения от этих предпринимателей находятся на его контроле.

Титов в письме также указывает, что несмотря на принятые меры по предотвращению вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность компаний, ему продолжают поступать обращения предпринимателей, необоснованно привлекаемых к уголовной ответственности.

Омбудсмен перечисляет обращения, которые находятся у него в работе, среди них, кроме Калви и Локтионова: обращение акционера и председателя совета директоров "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, акционера и президента "Аэродромы Мосты Дороги" Николая Ашлапова, гендиректора "А1" Антона Булгакова и других.

"Анализ материалов обращений показывает, что фабулы уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей, свидетельствуют о необоснованном переводе следственными органами гражданско-правовых споров в уголовную плоскость", - полагает Титов.