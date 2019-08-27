Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T12:31Z
https://ria.ru/20190827/1557945579.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155152/58/1551525890_0:389:2950:2048_1036x0_80_0_0_6a9f01476ded92e2f1d476b420fc4245.jpg
РИА Новости

В Ираке при нападении неизвестных погибли двое солдат, сообщил источник

12:31 27.08.2019
170
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкИрак
Ирак
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 27 авг - РИА Новости. Двое иракских солдат погибли при вооруженном нападении неизвестных боевиков на КПП в провинции Дияла на востоке страны, заявил РИА Новости источник в органах безопасности.
"Двое солдат погибли при вооруженном нападении неизвестных на КПП иракской армии в районе Каулай округа Ханакин провинции Дияла на востоке страны", - сообщил источник.
Сотрудники частной военной компании в Багдаде
26 августа, 16:14РИА Новости
Ирак после ударов по военным базам изучает варианты улучшения системы ПВО
В прошлую среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в интервью телеканалу al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", что в итоге привело к взрывам на них. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС.
Взрывы происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, в воскресенье двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.
301100
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве. 27 августа 2019
Советник президента США Болтон прибыл в Киев
РИА
Новости
Израильские военные
Израильские военные отрицают причастность к гибели двух палестинцев в Газе
Скорая помощь, Индия
В Индии более 15 человек погибли при столкновении трех автомобилей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США объяснил удаление Палестины из списка стран и территорий
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор почтили память погибших на Донбассе и возлагают цветы к мемориалу на Михайловской площади в Киеве
Секретарь СНБО Украины встретился с Джоном Болтоном
Ликвидация лесных пожаров
Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
Сотрудники частной военной компании в Багдаде
Ирак после ударов по военным базам изучает варианты улучшения системы ПВО
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
На Украине завели дело на экс-заместителя секретаря СНБО, сообщили СМИ
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани назвал условие для положительных перемен в отношениях США и Ирана
Стена на границе Мексики и США
СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
Президент Украины Владимир Зеленский
Спикер Рады не увидел прорывов за сто дней президентства Зеленского
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций
Бельгийская полиция
Полиция в Брюсселе застрелила иностранца, пытавшегося сбить офицера
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Эрдоган пригласил Путина на технологический фестиваль в Стамбуле
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил Путина поручить проверить законность дел Калви и Локтионова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
Лента новостейМолния