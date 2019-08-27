В Ираке при нападении неизвестных погибли двое солдат, сообщил источник

БАГДАД, 27 авг - РИА Новости. Двое иракских солдат погибли при вооруженном нападении неизвестных боевиков на КПП в провинции Дияла на востоке страны, заявил РИА Новости источник в органах безопасности.

"Двое солдат погибли при вооруженном нападении неизвестных на КПП иракской армии в районе Каулай округа Ханакин провинции Дияла на востоке страны", - сообщил источник.

Взрывы происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, в воскресенье двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.