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РИА Новости
Культура

Ева Лонгория снимет байопик о производителе чипсов

13:02 27.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Американская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Ева Лонгория выступит режиссером фильма Flamin' Hot о создателе чипсов Ричарде Монтанесе, осуществившем американскую мечту, сообщает Variety.
Герой картины был сыном иммигранта из Мексики и работал уборщиком в компании по производству чипсов, когда придумал новый вкус на основе мексиканских специй. В результате дела компании пошли в гору, а Монтенес стал успешным бизнесменом.
Сценарий написал Льюис Колик, известный по фильмам "Октябрьское небо" и "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда".
Лонгория также выступает режиссером и продюсером проекта "24/7", в котором играет одну из главных ролей вместе с Керри Вашингтон. Широкую известность актрисе принес телесериал "Отчаянные домохозяйки" (2004).
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