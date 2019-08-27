В Якутске выявили крупное мошенничество при строительстве в аэропорту

ЯКУТСК, 27 авг – РИА Новости. Мошенничество в крупном размере выявлено при строительстве площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью в аэропорту Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2018 года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" и АО "Ирмаст-Холдинг" заключили госконтракт на сумму более 64 миллионов рублей. Исполнитель контракта обязался до 13 декабря 2018 года построить на территории аэропорта "Якутск" площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

В марте 2019 года прокурорская проверка выявила, что предусмотренные контрактом работы не выполнены. Кроме того, стало известно, что государственный заказчик не передал подрядчику строительную площадку, пригодную для проведения работ, а также разрешение на строительство, что явилось одним из факторов неисполнения контракта.

В этой связи руководителям госпредприятия и акционерной компании были внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, по данным транспортной прокуратуры, в отношении юрлиц возбудили административные дела, рассмотрев которые мировой суд города Якутска назначил штраф: ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" - в размере 300 тысяч рублей, АО "Ирмаст-Холдинг" - более 32 миллионов рублей. Административные штрафы были уплачены в полном объеме.