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РИА Новости

В Якутске выявили крупное мошенничество при строительстве в аэропорту

12:11 27.08.2019
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© РИА Новости / Павел ЕрмолаевПассажирский терминал аэропорта Якутска
Пассажирский терминал аэропорта Якутска
© РИА Новости / Павел Ермолаев
Пассажирский терминал аэропорта Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 авг – РИА Новости. Мошенничество в крупном размере выявлено при строительстве площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью в аэропорту Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в октябре 2018 года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" и АО "Ирмаст-Холдинг" заключили госконтракт на сумму более 64 миллионов рублей. Исполнитель контракта обязался до 13 декабря 2018 года построить на территории аэропорта "Якутск" площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.
В марте 2019 года прокурорская проверка выявила, что предусмотренные контрактом работы не выполнены. Кроме того, стало известно, что государственный заказчик не передал подрядчику строительную площадку, пригодную для проведения работ, а также разрешение на строительство, что явилось одним из факторов неисполнения контракта.
В этой связи руководителям госпредприятия и акционерной компании были внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, по данным транспортной прокуратуры, в отношении юрлиц возбудили административные дела, рассмотрев которые мировой суд города Якутска назначил штраф: ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" - в размере 300 тысяч рублей, АО "Ирмаст-Холдинг" - более 32 миллионов рублей. Административные штрафы были уплачены в полном объеме.
Уголовные дела
19 августа, 17:59РИА Новости
Экс-главу "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обвинили в крупном мошенничестве
"Проведенной прокуратурой повторной проверкой установлено, что к выполнению работ на объекте АО "Ирмаст-Холдинг" приступило только в мае 2019 года… Материалы проверки направлены в Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело… по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сообщили в прокуратуре.
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