В ДНР после реконструкции заработал КПП через линию соприкосновения

ЕЛЕНОВКА (Донецкая область Украины), 27 авг - РИА Новости. Обновленный КПП через линию соприкосновения начал работу в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике населенном пункте Еленовка в пригороде Донецка, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее власти ДНР сообщали о начале работ по улучшению условий и пропускной способности на контрольных пунктах въезда-выезда через линию соприкосновения.

"Сегодня запускается в тестовом режиме пропускной пункт "Еленовка", в обозримом будущем мы сможем увидеть полноценную работу. Теперь важно, чтобы штат таможенной службы и погранслужбы был доукомплектован и пропускная способность, которая обещает быть увеличена в пять раз, была осуществлена", - сказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин в ходе посещения КПП после реконструкции.

Глава ДНР пояснил, что в ходе модернизации объекта были учтены жалобы людей, пересекающих линию соприкосновения.

Министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов заявил журналистам, что данная реконструкция позволит пропускать более 10 тысяч человек в день.

"У нас пилотный проект - построение пунктов пропуска с Украиной, и дальше будем продолжать с Российской Федерацией. Сегодня это существенно снизит социальную напряженность, так как созданы комфортные условия для перемещения. Пропускная способность увеличена на данный момент на 65% и составляет 12 тысяч человек в день. Мы планируем, что пропуск будет увеличен на 100-120%", - сказал Лавренов.