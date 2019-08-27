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РИА Новости

В ДНР после реконструкции заработал КПП через линию соприкосновения

12:07 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспортный контроль на КПП, соединяющем территорию Украины и ДНР
Паспортный контроль на КПП, соединяющем территорию Украины и ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЕЛЕНОВКА (Донецкая область Украины), 27 авг - РИА Новости. Обновленный КПП через линию соприкосновения начал работу в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике населенном пункте Еленовка в пригороде Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее власти ДНР сообщали о начале работ по улучшению условий и пропускной способности на контрольных пунктах въезда-выезда через линию соприкосновения.
"Сегодня запускается в тестовом режиме пропускной пункт "Еленовка", в обозримом будущем мы сможем увидеть полноценную работу. Теперь важно, чтобы штат таможенной службы и погранслужбы был доукомплектован и пропускная способность, которая обещает быть увеличена в пять раз, была осуществлена", - сказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин в ходе посещения КПП после реконструкции.
Глава ДНР пояснил, что в ходе модернизации объекта были учтены жалобы людей, пересекающих линию соприкосновения.
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Министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов заявил журналистам, что данная реконструкция позволит пропускать более 10 тысяч человек в день.
"У нас пилотный проект - построение пунктов пропуска с Украиной, и дальше будем продолжать с Российской Федерацией. Сегодня это существенно снизит социальную напряженность, так как созданы комфортные условия для перемещения. Пропускная способность увеличена на данный момент на 65% и составляет 12 тысяч человек в день. Мы планируем, что пропуск будет увеличен на 100-120%", - сказал Лавренов.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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