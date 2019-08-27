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РИА Новости

На Алтае выясняют причины гибели парапланериста

11:59 27.08.2019 (обновлено: 12:31 27.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Следователи Алтайского края выясняют причины гибели 50-летнего парапланериста, упавшего с высоты 30-40 метров, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел в вечернее время 26 августа 2019 года в городе Камень-на-Оби.
"Мужчина, совершая полет на параплане, упал с высоты 30-40 метров и разбился. Каменский межрайонный следственный отдел начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, изъято оборудование, на котором осуществлялся полет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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