На Алтае выясняют причины гибели парапланериста

БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Следователи Алтайского края выясняют причины гибели 50-летнего парапланериста, упавшего с высоты 30-40 метров, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в вечернее время 26 августа 2019 года в городе Камень-на-Оби.

"Мужчина, совершая полет на параплане, упал с высоты 30-40 метров и разбился. Каменский межрайонный следственный отдел начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.