Власти Башкирии наградят стюардессу аварийно севшего в Подмосковье А321

УФА, 27 авг – РИА Новости. Стюардессу севшего в кукурузном поле самолета "Уральских авиалиний" Алию Слякаеву, уроженку города Уфы, планируется наградить на фестивале "За честь республики" в сентябре, написал на своей странице в Facebook глава башкирского парламента Константин Толкачев.
Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" утром 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно. Президент РФ присвоил командиру и второму пилоту самолета звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденом Мужества.
По данным пресс-службы башкирского парламента, Толкачев направил в авиакомпанию "Уральские авиалинии" письмо с приглашением уроженки Башкирии бортпроводницы Алии Слякаевой в Уфу на церемонию чествования.
"В сентябре планируется проведение фестиваля "За честь республики", думаю, на этом мероприятии мы вручим Алие заслуженную награду", – написал Толкачев в соцсети.
Он отметил, что профессионализм всего экипажа позволил сделать практически невозможное – посадить в поле многотонный самолет с отказавшими двигателями и полными баками топлива и успешно эвакуировать более 200 пассажиров.
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