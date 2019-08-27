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РИА Новости

Власти Башкирии наградят стюардессу аварийно севшего в Подмосковье А321

11:58 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 27 авг – РИА Новости. Стюардессу севшего в кукурузном поле самолета "Уральских авиалиний" Алию Слякаеву, уроженку города Уфы, планируется наградить на фестивале "За честь республики" в сентябре, написал на своей странице в Facebook глава башкирского парламента Константин Толкачев.
Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" утром 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно. Президент РФ присвоил командиру и второму пилоту самолета звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденом Мужества.
По данным пресс-службы башкирского парламента, Толкачев направил в авиакомпанию "Уральские авиалинии" письмо с приглашением уроженки Башкирии бортпроводницы Алии Слякаевой в Уфу на церемонию чествования.
"В сентябре планируется проведение фестиваля "За честь республики", думаю, на этом мероприятии мы вручим Алие заслуженную награду", – написал Толкачев в соцсети.
Он отметил, что профессионализм всего экипажа позволил сделать практически невозможное – посадить в поле многотонный самолет с отказавшими двигателями и полными баками топлива и успешно эвакуировать более 200 пассажиров.
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
21 августа, 13:03РИА Новости
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРеспублика БашкортостанУральские авиалинииПроисшествия
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