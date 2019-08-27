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РИА Новости

Производство двигателей РД-191 для ракет "Ангара" увеличат с 2023 года

11:57 27.08.2019 (обновлено: 15:27 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД - 191
Ракетный двигатель РД - 191
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Ракетный двигатель РД - 191. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Производство двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара" возрастёт кратно с 2023 года с началом серийного изготовления ракет "Ангара", заявил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Двигатель РД-191 используется в составе универсального ракетного модуля УРМ-1 ракет "Ангара". В ракете легкого класса "Ангара-1.2" используется один УРМ-1, среднего "Ангара-А3" - три, тяжелого "Ангара-А5" - пять.
"Переход на серийное производство ракеты "Ангара", а это у нас получается 2023 год, и начало пусков ("Ангары") с космодрома Восточный... Двигатель, на котором "Ангара" будет летать, это РД-191. Соответственно, это кратное увеличение производства", - сказал Рогозин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
По его словам, в изготовлении двигателей РД-191 будет активно участвовать пермское предприятие "Протон-ПМ".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.
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