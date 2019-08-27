Производство двигателей РД-191 для ракет "Ангара" увеличат с 2023 года

"Переход на серийное производство ракеты "Ангара", а это у нас получается 2023 год, и начало пусков ("Ангары") с космодрома Восточный... Двигатель, на котором "Ангара" будет летать, это РД-191. Соответственно, это кратное увеличение производства", - сказал Рогозин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.