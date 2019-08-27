В Чувашии завели дело против подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели в Чувашии на 17-летнего юношу, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает СУСК РФ по региону.

По версии следствия, утром 17 августа пьяный 17-летний житель Яльчикского района, управляя автомобилем LADA Granta без водительских прав, въехал в заднюю часть остановившегося автомобиля Škoda Octavia, который пропускал следовавшую по встречной полосе фуру, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. В результате водитель автомобиля Škoda Octavia погиб на месте происшествия. Подозреваемый и находившиеся с ним в автомобиле пассажиры - девушка и молодой человек - госпитализированы.