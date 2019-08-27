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РИА Новости

В Чувашии завели дело против подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП

11:52 27.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели в Чувашии на 17-летнего юношу, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, утром 17 августа пьяный 17-летний житель Яльчикского района, управляя автомобилем LADA Granta без водительских прав, въехал в заднюю часть остановившегося автомобиля Škoda Octavia, который пропускал следовавшую по встречной полосе фуру, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. В результате водитель автомобиля Škoda Octavia погиб на месте происшествия. Подозреваемый и находившиеся с ним в автомобиле пассажиры - девушка и молодой человек - госпитализированы.
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"В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"). Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый ранее обманом завладел автомобилем LADA Granta, который находился в аренде у его знакомого односельчанина", - говорится в сообщении СУСК.
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