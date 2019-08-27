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РИА Новости

В парламенте Белоруссии призвали не спешить c решением по смертной казни

11:38 27.08.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид города Минска. Архивное фото
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Глава рабочей группы белорусского парламента по изучению проблематики смертной казни Андрей Наумович заявил, что не стоит спешить с референдумом или голосованием в парламенте по вопросу о целесообразности смертной казни в Белоруссии, так как в обществе много сторонников применения данной меры наказания.
"Каждая страна в вопросе о применении смертной казни идет своим путем и со своей скоростью. Поэтому считаю, что необходимо набраться терпения и, пускай медленно, но уверенно двигаться по пути отмены смертной казни, работая с общественным мнением", - сказал Наумович во вторник в Минске на организованной Советом Европы конференции, посвященной общественному мнению по вопросу смертной казни. Депутат заметил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что страна постепенно придет к решению этой проблемы.
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По его словам, тенденции по вопросу об отмене смертной казни не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. "С одной стороны количество стран мира, отказавшихся от смертной казни непрерывно растет: по данным ООН, порядка 160 стран не используют высшую меру наказания. С другой стороны, месяц назад минюст США заявил о возобновлении практики применения смертной казни на федеральном уровне. Даже в некоторых странах Совета Европы звучат призывы политиков, должностных лиц о восстановлении смертной казни", - пояснил депутат.
Он отметил, что часто зарубежные коллеги говорят о необходимости проявления политической воли президентом или парламентом Белоруссии по вопросу введения моратория на применение смертной казни, невзирая на позицию общества. "Глава белорусского государства четко и ясно неоднократно обозначил свою позицию: он не может пойти против общественного мнения, выраженного в ходе референдума 1996 года. Если вопрос об отмене смертной казни поставить в белорусском парламенте, там не все так однозначно: среди моих коллег достаточно много сторонников сохранения смертной казни", - сказал Наумович.
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По его словам, "если по результатам парламентских слушаний не будет принято решение о целесообразности отмены смертной казни, данный вопрос будет отложен на долгие годы". По мнению Наумовича, "если есть такой риск, то лучше воздержаться от постановки данного вопроса на обсуждение парламента". Он добавил, что аналогичный риск существует и при проведении референдума по применению смертной казни, так как "все соцопросы, проведенные в последние годы показывают, что большинство респондентов выступают за сохранение смертной казни".
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.
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