Вышел трейлер фильма "Бледная синяя точка" с Натали Портман

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. На YouTube опубликован трейлер фильма "Бледная синяя точка", главную роль в котором исполнила американская актриса, обладательница "Оскара" Натали Портман, сообщает geek.com
Актриса сыграла астронавта НАСА Люси Коул, которая возвращается на Землю после долгой космической миссии и понимает, что ее отношение к жизни на родной планете сильно изменилось. Она теряет связь с реальностью в мире, который кажется ей слишком маленьким.
"Я видела из космоса свой дом. Не буквально, но свою жизнь", - говорит героиня Портман.
В картине также сыграли Дэн Стивенс (муж Люси), Джон Хэмм (ее напарник) и Эллен Берстин (ее мать).
Мировая премьера ленты состоится на кинофестивале в Торонто 11 сентября.