Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T11:39Z
https://ria.ru/20190827/1557942708.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150926/22/1509262258_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_b8c9ed7f514c46b52f20e019ba7c74c2.jpg
РИА Новости
Культура

Вышел трейлер фильма "Бледная синяя точка" с Натали Портман

11:39 27.08.2019
230
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Натали Портман
Актриса Натали Портман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. На YouTube опубликован трейлер фильма "Бледная синяя точка", главную роль в котором исполнила американская актриса, обладательница "Оскара" Натали Портман, сообщает geek.com
Актриса сыграла астронавта НАСА Люси Коул, которая возвращается на Землю после долгой космической миссии и понимает, что ее отношение к жизни на родной планете сильно изменилось. Она теряет связь с реальностью в мире, который кажется ей слишком маленьким.
"Я видела из космоса свой дом. Не буквально, но свою жизнь", - говорит героиня Портман.
В картине также сыграли Дэн Стивенс (муж Люси), Джон Хэмм (ее напарник) и Эллен Берстин (ее мать).
Мировая премьера ленты состоится на кинофестивале в Торонто 11 сентября.
Американская актриса Натали Портман
30 июля, 20:05Культура
Натали Портман объяснила, почему отказывается играть матерей в кино
000001
КультураКино и сериалыНовости культурыНатали Портман
Рекомендуем
Екатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением
В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия
РИА
Новости
Пенсионерка
В Москве повысили минимальную пенсию
Центральный банк России
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Башкирии мужчина не поверил в смерть знакомой и раскопал ее могилу
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Людмила Мальцева
Умерла актриса Людмила Мальцева
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Волейбольный мяч
В Анапе полицейских подозревают в принуждении к сексу 17-летней спортсменки
Сотрудник полиции на улице Москвы
После принуждения к сексу жертва полицейских пошла танцевать, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Туриста, пропавшего в Черном море у берегов Крыма, нашли мертвым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
Лента новостейМолния