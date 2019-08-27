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РИА Новости

Будущее и прошлое российской авиации: в Жуковском стартует МАКС-2019

00:08 27.08.2019 (обновлено: 11:22 27.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов МАКС-2019 стартует во вторник в подмосковном Жуковском. В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.

Что покажем

В последние годы МАКС переживает не лучшие времена - то его "переносят" с площадки на площадку, то вовсе грозятся объединить с другой международной военно-технической выставкой. Но, несмотря на это, салон продолжает открывать свои двери раз в два года на подмосковном аэродроме "Раменское" в городе Жуковский.
В этом году на экспозиции будет много новинок, часть из которых уже анонсировалась и демонстрировалась в том или ином виде. Основной изюминкой МАКС-2019 станет демонстрация на статической экспозиции и в небе новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Ранее он принимал участие только в летной программе авиасалона.
Из гражданской продукции больше всего внимания, скорее всего, привлечет перспективный среднемагистральный авиалайнер МС-21, строительство которого развернуто на Иркутском заводе.
По данным Объединенной авиастроительной корпорации, мировая премьера МС-21-300 станет важнейшим событием МАКС-2019. В пресс-службе компании уточнили, что будут представлены три опытных образца, принимающих участие в программе сертификационных испытаний, а один из них будет участвовать в демонстрационных полётах на МАКС. Также будет представлен полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929. На статической стоянке и в лётной программе примут участие самолеты Superjet 100.
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Помимо самолетов на авиасалоне будут новинки в области вертолетной техники, аппаратуры связи, средств радиоэлектронной борьбы, авиационных систем, двигателей и аэродромного оборудования. Все это расположат на экспозиции госкорпорации "Ростех". Как заявил накануне открытия МАКС гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, в этом году предприятия госкорпорации демонстрируют на полях форума свыше 250 образцов техники, в том числе 40 новинок.
В частности, холдинг "Вертолеты России" впервые представит вертолет "Ансат" с салоном, изготовленным в стилистике бренда Aurus, первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-комплектации, а в летной программе форума в первый раз примет участие новейший российский вертолет Ка-62. Объединенная двигателестроительная корпорация впервые покажет свой перспективный двигатель ПД-14, предназначенный для самолетов семейства МС-21.
Среди военных премьер, помимо Су-57, будет легкий военно-транспортный самолёт Ил-112ВЭ. Еще одной новинкой МАКС-2019 станет топливозаправщик Ил-78М-90А, состоится его первый публичный показ.
Из иностранных экспонатов впервые будут показаны самолеты Embraer ERJ195 E2 и Pilatus PC-24, а в летной программе активно будет участвовать Airbus A350.
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Беспилотники и ПВО

Группа "Кронштадт" представит на МАКС-2019 три перспективных беспилотника, в том числе экспортную версию разведчика "Орион-Э" и аппарат внеаэродромного базирования "Фрегат".
В компании сказали, что "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (средневысотные беспилотники большой продолжительности полета). Компания также покажет масштабный макет беспилотника вертикального взлета массой семь тонн.
Что касается средств противовоздушной обороны, то здесь по традиции в лидерах концерн "Алмаз-Антей". На открытой выставочной экспозиции посетители увидят натурные образцы боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2ДТ" и "Тор-Э2" с зенитными управляемыми ракетами 9М338КЭ, ЗРК "Тор-М2КМ" и автономный тренажер 9Ф678Э командира и оператора боевых машин ЗРК "Тор-Э2", а также элементы универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант".
Гости салона также смогут ознакомиться с популярной военной продукцией концерна: ЗРС большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", комплексами средней дальности "Викинг" и "Витязь", малой дальности семейства "Тор", "Оса-АКМ1", морского базирования "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок".
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Будет также представлена информация об интегрированных ракетных системах "Калибр-ПЛЭ" и "Калибр-НКЭ".
Кроме того, в составе объединенной экспозиции концерна представит свои новые проекты корпорация "Вымпел" - "Национальную систему контроля космического пространства", "Локальную навигационную систему," "Систему обнаружения космической радиолокационной разведки" и "Систему излучения интеллектуальных помех космическим аппаратам радиолокационной разведки".

Масштабы растут

Накануне проведения МАКС состоялось заседание оргкомитета авиасалона, в ходе которого глава Минпромторга Денис Мантуров отметил возросший масштаб МАКС-2019 в сравнении с предыдущим салоном.
По его словам, авиационная промышленность России за минувшие два года продемонстрировала существенный прогресс в реализации амбициозных программ в гражданском и военном сегментах, а грядущий салон достойно представит эти успехи. Этим, по мнению Мантурова, обусловлен и рост интереса к МАКС: "больше стран-участников, больше зарегистрированных специалистов и выше динамика продаж билетов".
Программа полетов МАКС-2019 предусматривает выступление восьми пилотажных групп, в том числе три авиационные группы высшего пилотажа представят Воздушно-космические силы России. Всего запланирована летная демонстрация 92 воздушных судов, 161 летательный аппарат будет представлен на статической экспозиции.
Международный авиасалон МАКС.
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Растет также деловая программа, ее объемы потребовали расширения инфраструктуры. Помимо двухэтажного павильона "Конгресс центр", оснащенного для проведения конференций, круглых столов и переговоров, конференции, круглые столы и презентации будут проходить в пресс-центре и на площадке раздела Future Hub. Всего намечено более 80 мероприятий.
Правопорядок и общественную безопасность участников и посетителей салона будет обеспечивать около 1,95 тысячи сотрудников правоохранительных органов, а в дни массового посещения – до 2,6 тысячи сотрудников. На контрольно-пропускных пунктах будут оборудованы входные зоны с металлодетекторами и интроскопами.

Старикам везде у нас почет

Как и в предыдущие годы, на статической стоянке МАКС-2019 можно будет увидеть первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, самолет с водородным двигателем Ту-155 и носитель "Бурана" ВМ-Т "Атлант".
Посетителям авиасалона также представится возможность ознакомиться с советскими истребителями И-15бис, И-153 "Чайка", МиГ-3, МиГ-15 и штурмовиком Ил-2.
Любителей советской авиатехники, приехавших на МАКС-2019, ждет приятный сюрприз - самолет Ил-2 можно будет увидеть не только на земле, но и в небе. Кроме того, в программе демонстрационных полетов заявлены самолёты МиГ-3 и МиГ-15.

О салоне

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проходить с 27 августа по 1 сентября. Организаторами выступают министерство промышленности и торговли России и госкорпорация "Ростех". Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон". Первые дни МАКС, с 27 по 29 августа, будут предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч. В авиасалоне примут участие 635 компаний со всего мира.
В 2017 году авиасалон МАКС посетили более 450 тысяч гостей, объем заключенных контрактов и соглашений о намерениях достиг 394 миллиардов рублей, а деловой потенциал МАКС-2017 превысил 600 миллиардов рублей.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКС-2019МС-21Денис МантуровSukhoi SuperjetС-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Сергей ЧемезовЖуковскийОбщество
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