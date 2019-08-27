У жителя Курганской области изъяли оружие, глушители и более ста патронов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Курганской области изъяли у жителя города Катайск три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы и более 100 патронов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным пресс-службы, в рамках проверки оперативной информации сотрудниками УФСБ России по Курганской области совместно с органами полиции проведены оперативно-разыскные мероприятия в Катайске.

"В результате обследования у одного из жителей города обнаружено и изъято три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки LongRifle, затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов", - говорится в сообщении.

Оружие направлено на баллистическую экспертизу, уточняется в сообщении.