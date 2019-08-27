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РИА Новости

В Минтрансе рассказали, где лучше всего развиты местные авиаперевозки

10:58 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкОткрытие после реконструкции аэропорта "Рощино" в Тюмени
Открытие после реконструкции аэропорта Рощино в Тюмени
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
Открытие после реконструкции аэропорта "Рощино" в Тюмени. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наибольшая активность использования местных авиаперевозок в РФ приходится на Уральский федеральный округ - 30,8% от общего объема, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
"По федеральным округам активность использования местных авиаперевозок распределена следующим образом: УрФО - 30,8% от общего объема (Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО); ДФО - 27,3% (Якутия, Сахалинская области, Приморский край, Хабаровский Край, Камчатка, Чукотка, Бурятия); СФО – 28,6% (Красноярский край, Томская и Иркутская области); СЗФО – 6,8% (Архангельская область, Коми); ЮФО – 3,6% (Краснодарский край)", - сказала Петрова.
Она пояснила, что местные перевозки – это те, которые осуществляются внутри субъекта, региональные – между субъектами. По ее словам, местные отличаются от региональных тем, что ответственность за их развитие, прежде всего, лежит на субъекте.
Посетители на авиасалоне малой и региональной авиации
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